Defensa de Lucho Herrera niega vínculos con desapariciones: "Indagatoria es un mecanismo de defensa"

Tras el llamado a indagatoria del exciclista Lucho Herrera, su abogado defensor, Hernando Benavides, aseguró que fue la propia defensa la que solicitó esa diligencia judicial, al considerarla una herramienta para ejercer plenamente el derecho a la defensa. En entrevista con Blu Radio, el jurista explicó que la decisión se tomó en medio de afirmaciones públicas y versiones que, según señaló, no corresponden con el estado real del proceso.

“Debo advertir de primeras que fuimos nosotros, la defensa de Luis Herrera, quien solicitó la indagatoria. La razón por la cual se solicitó que se oyera, es porque la indagatoria es un mecanismo de defensa”, afirmó Benavides, al tiempo que recordó que la investigación se encuentra bajo reserva legal, lo que le impide revelar detalles del expediente.

El abogado explicó que la sentencia anticipada a un exparamilitar, con la que se fundamenta la investigación contra el ciclista, se sustenta en declaraciones de personas que obtuvieron beneficios judiciales a cambio de confesiones.

“Hay declaraciones de personas que obtuvieron rebajas de veinte años por hacer confesiones y que, de acuerdo con la versión que ellos mismos dieron ante el juzgado que ordenó compulsar las copias, ni siquiera estaban en Fusagasugá ”, sostuvo.



El ex ciclista colombiano Luis "Lucho" Herrera fue llamado a indagatoria por la Fiscalía. Foto: AFP

Benavides aseguró que la postura de la Fiscalía no genera alarma en la defensa, al tratarse del inicio formal del proceso.

“No nos alarma la postura de la Fiscalía, porque es un mecanismo, hasta ahora inicia el proceso contra el señor Lucho Herrera”, indicó, y cuestionó las versiones que, según él, anticipan escenarios judiciales sin que se haya surtido el debido proceso.

En ese sentido, el defensor insistió en la presunción de inocencia de su cliente. “Hacen afirmaciones, que está a la puerta de la cárcel, sin tener en cuenta que él tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia”, señaló, al tiempo que reiteró que la defensa mantendrá la reserva del sumario y colaborará con las autoridades. Benavides afirmó que su defendido es “ajeno a los hechos que se le imputan” y que, por el contrario, “es víctima y no victimario del acontecer en el Sumapaz, y más concretamente en Fusagasugá”.

Sobre la hipótesis que, según la defensa, explicaría por qué Lucho Herrera fue vinculado a la investigación, el abogado aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas. “Antes de que se hiciera la investigación, a él lo requirieron para extorsionarlo, exigiéndole sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y sus bienes”. Agregó que, tras negarse a pagar, se habría advertido que sería involucrado en hechos criminales.

Ese hecho está conocido por la Fiscalía y una vez se establezca la veracidad deberán responder dichas personas, porque Luis Herrera no fue financiador defensa de Lucho Herrera.

El pronunciamiento de la defensa se conoce luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria a Lucho Herrera y a su hermano Rafael Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida el 23 de octubre de 2002, en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca. Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indicarían que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para que se llevaran contra su voluntad a habitantes de predios vecinos.

La vinculación, más de 20 años después de los hechos, tiene como antecedente una sentencia anticipada en la que exparamilitares señalaron que Herrera habría solicitado al entonces jefe paramilitar alias Martín Llanos la desaparición de las víctimas, a quienes habrían acusado de ser milicianos de las Farc. Las personas desaparecidas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero, Víctor Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega.