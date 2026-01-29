En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Defensa de Lucho Herrera niega vínculos con desapariciones: "Indagatoria es un mecanismo de defensa"

Defensa de Lucho Herrera niega vínculos con desapariciones: "Indagatoria es un mecanismo de defensa"

La defensa del ciclista aseguró que el exciclista habría sido objeto de extorsiones previas.

Lucho Herrera
El ex ciclista colombiano Luis "Lucho" Herrera fue llamado a indagatoria.
Foto: AFP
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad