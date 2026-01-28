En vivo
Fiscalía llamó a indagación a Lucho Herrera por la desaparición forzada de 4 personas en Fusagasugá

Fiscalía llamó a indagación a Lucho Herrera por la desaparición forzada de 4 personas en Fusagasugá

De acuerdo con el anuncio, la Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, el 23 de octubre de 2002.

Foto: Redes Sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de ene, 2026

