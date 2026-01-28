Fiscalía llamó a indagación a Lucho Herrera por la desaparición forzada de 4 personas en Fusagasugá

La Fiscalía llamó a indagatoria a la vieja gloria del ciclismo colombiano Lucho Herrera, por la desaparición forzada de cuatro personas en Fusagasugá, Cundinamarca, en el año 2002.

De acuerdo con el anuncio, la Fiscalía abrió investigación contra Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera como presuntos responsables de la desaparición de cuatro personas en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, el 23 de octubre de 2002.

"Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera", señalan.

En desarrollo...