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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / El Distrito alerta al Gobierno por falta de vacunas

El Distrito alerta al Gobierno por falta de vacunas

La Secretaría Distrital de Salud pide claridad sobre el plan nacional para enfrentar posibles casos importados y evitar contagios locales.

Distrito alerta al gobierno por falta de vacunas.jpg
Alertan al gobierno por falta de vacunas en Bogotá.
Foto: imagen de archivo, Sec. Educación de Boyacá.
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 14 de mar, 2026

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