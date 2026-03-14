El Distrito alerta al Gobierno por falta de vacunas

La Secretaría de Salud de Bogotá lanzó una alerta al Gobierno nacional por la disponibilidad de vacunas contra el sarampión y pidió claridad sobre el plan del país para contener posibles contagios, en medio del riesgo de casos importados desde Europa.

El secretario de Salud, Gerson Bermont, advirtió que ciudades con alta conexión aérea como Bogotá enfrentan un riesgo mayor de recibir casos provenientes de países como España y Reino Unido. Según explicó, aunque la capital cuenta con dosis suficientes para cumplir con el esquema regular de vacunación de niños contra sarampión y rubéola, no hay suficientes vacunas para las estrategias de contención, que incluyen inmunizar al talento humano en salud, a viajeros que se desplazan a zonas de riesgo y realizar cercos epidemiológicos cuando se detectan casos sospechosos.

De acuerdo con Bermont, Bogotá solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social 50.000 vacunas desde el pasado 20 de febrero para fortalecer estas medidas en los cerca de 200 puntos de vacunación que tiene la ciudad. Sin embargo, señaló que actualmente la capital solo cuenta con unas 5.000 dosis, lo que obligó a concentrar la vacunación en puntos estratégicos como el aeropuerto y las terminales de transporte, con el fin de inmunizar a viajeros al menos 15 días antes de salir del país y reservar parte de las vacunas para cercos epidemiológicos y personal de salud en riesgo.

En medio de esta situación, la Secretaría de Salud también planteó tres solicitudes al Gobierno nacional relacionadas con el fortalecimiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones.



Sarampión / imagen de referencia. Foto: Freepik

La primera es ampliar la edad de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) hasta los 25 años. Actualmente, la vacuna se aplica a niñas y niños hasta los 17 años, después de que el Gobierno aceptara una solicitud previa de Bogotá para extender el rango de edad. Sin embargo, Bermont aseguró que la ciudad aún tiene capacidad para vacunar a más población joven, especialmente mujeres, por lo que pidió ampliar nuevamente la cobertura.

La segunda petición es incorporar el anticuerpo monoclonal contra la bronquiolitis en el programa nacional de inmunización, con el objetivo de proteger a bebés prematuros o niños que nacen con alto riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias. Según Bermont, Bogotá ya realizó estudios y diseños técnicos que respaldan esta medida.

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La tercera solicitud está dirigida al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio de Salud: entregar los protocolos y códigos necesarios para que Bogotá pueda realizar tipificación genética del virus del sarampión. El secretario afirmó que la ciudad cuenta con la capacidad científica y tecnológica para identificar variantes del virus y fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, pero hasta ahora no ha recibido la transferencia de estos protocolos.

Finalmente, Bermont cuestionó si el país cuenta con suficientes vacunas para enfrentar un eventual aumento de casos y pidió mayor claridad sobre la estrategia nacional para prevenir la propagación del sarampión. “Estamos preocupados y estamos lanzando esta alerta”, concluyó.

