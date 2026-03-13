En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Insomnio en aumento: más del 30 % de los adultos tiene problemas para dormir

Insomnio en aumento: más del 30 % de los adultos tiene problemas para dormir

En el marco del Día Mundial del Sueño, expertos alertan sobre el crecimiento de los trastornos del sueño en Colombia. Además, entre 2021 y febrero de 2026 se han registrado 164 casos de intoxicación por consumo de melatonina, en muchos casos por automedicación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad