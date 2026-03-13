Insomnio en aumento: más del 30 % de los adultos tiene problemas para dormir

En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas advierten sobre el aumento de los trastornos del sueño en Colombia y en el mundo. Según datos del Centro de Información de Seguridad sobre Productos Químicos, más del 30 % de los adultos presenta síntomas de insomnio, una situación que no solo afecta la salud, sino también la productividad laboral.

Las cifras también muestran otro fenómeno preocupante: entre enero de 2021 y febrero de 2026 se han reportado 164 casos de intoxicación asociados al consumo de melatonina, un suplemento que muchas personas utilizan para poder conciliar el sueño.

En diálogo con Blu Radio, Jacqueline Meza Sierra, gerente técnica del Consejo Colombiano de Seguridad, explicó que el incremento de los problemas para dormir está relacionado con múltiples factores de la vida cotidiana, especialmente con la hiperconexión digital y las altas cargas laborales.

Según la experta, el uso constante de pantallas, dispositivos electrónicos y la dificultad para desconectarse de las responsabilidades del trabajo están afectando los ciclos naturales del descanso. A esto se suma el consumo de sustancias estimulantes como la cafeína, que también puede alterar los ritmos del sueño.



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De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud, cerca del 27 % de los colombianos tiene dificultades para conciliar el sueño, una cifra cercana al promedio mundial. Este problema puede traducirse en falta de concentración, menor rendimiento laboral y mayor riesgo de accidentes, especialmente en actividades que requieren altos niveles de atención.

Meza Sierra también advirtió que el aumento en el consumo de melatonina refleja una tendencia creciente a la automedicación. En muchos casos, las personas recurren a este tipo de sustancias sin diagnóstico médico, lo que puede derivar en intoxicaciones por exceso de dosis.

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Del total de casos reportados, cerca del 79 % corresponde a personas en edad productiva, aunque también se han identificado episodios en menores de edad.

Ante este panorama, los expertos recomiendan priorizar hábitos de sueño saludables, como dormir entre seis y ocho horas diarias, establecer horarios regulares de descanso y reducir el uso de pantallas antes de dormir. Asimismo, insisten en que, si los problemas para conciliar el sueño persisten, es fundamental consultar con un profesional de la salud y evitar el consumo de medicamentos sin prescripción médica.

Finalmente, el Consejo Colombiano de Seguridad hizo un llamado tanto a trabajadores como a empleadores para promover entornos laborales que permitan un descanso adecuado, ya que dormir bien no solo es clave para la salud física y mental, sino también para la seguridad y el desempeño en el trabajo.