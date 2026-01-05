La situación que altera el sueño del 36 % las mujeres: así puede evitarlo

Dormir bien durante el periodo menstrual sigue siendo un reto para muchas mujeres. De acuerdo con datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el 36 % de las mujeres ve alterado su descanso nocturno durante estos días, principalmente por el miedo a las filtraciones. Esta preocupación no es menor: al menos una de cada cinco mujeres presenta sangrados tan abundantes que debe levantarse en la noche para cambiarse o tomar medidas adicionales para no manchar la cama.

Según explica Sara Cadavid, líder de marca de Uva Women, las filtraciones nocturnas son consecuencia de una combinación de cambios hormonales y de la postura al dormir. En los días previos y durante el inicio de la menstruación, la caída de la progesterona —hormona relacionada con el sueño profundo— y el aumento de las prostaglandinas, responsables de los cólicos, generan descargas de flujo más intensas. A esto se suma que, al estar acostada, la sangre se acumula y puede salir de golpe al moverse o levantarse, aumentando el riesgo de manchas.

¿Cómo evitarlo?

Ante este panorama, la elección de una protección adecuada resulta clave para mejorar el descanso. La especialista recomienda optar por productos diseñados específicamente para la noche y con capacidad de larga duración. Entre las alternativas más efectivas se encuentran los discos menstruales, las copas y los panties menstruales, que ofrecen hasta 12 horas de protección continua y reducen significativamente la necesidad de interrupciones durante el sueño.

Los discos y las copas son especialmente útiles para flujos moderados a abundantes, ya que al ser internos no se desplazan con los movimientos nocturnos. En paralelo, los panties menstruales han ganado terreno como una opción cómoda y segura, gracias a su diseño anatómico que cubre mayor superficie y se ajusta al cuerpo, evitando fugas incluso cuando el flujo cambia de intensidad durante la noche.



Finalmente, Cadavid resalta que una protección menstrual confiable impacta directamente en la calidad de vida. Productos con tecnologías avanzadas, como panties con múltiples capas anti filtraciones, ayudan a reducir la ansiedad típica del periodo y permiten dormir con mayor tranquilidad. Complementar esta protección con hábitos simples —como ir al baño antes de acostarse o mantener rutinas relajantes— favorece un sueño más profundo y reparador, incluso en los días más difíciles del ciclo menstrual.