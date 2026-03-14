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Condenan a hombre que le exigía fotos íntimas a menor de edad en Medellín: madre seguía los chats

Los hechos ocurrieron en el nororiente de la ciudad cuando el vicitmario aprovechó la cercanía que tenía como vecino con la adolescente.

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