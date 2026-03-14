Condenan a hombre que le exigía fotos íntimas a menor de edad en Medellín: madre seguía los chats

En medio de un procedimiento adelantado por la Policía de Infancia y Adolescencia, en vía pública del barrio Belén, fue capturado un hombre de 44 años de edad por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, el cual tenía cuentas pendientes con la justicia.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, durante los meses de enero y abril de 2017, cuando residía en Santa Cruz, Sergio Ignacio Álvarez habría aprovechado la confianza con una vecina de apenas 13 años, a quien le envió a través de su teléfono celular fotografías de sus genitales, solicitándole además que le enviara imágenes y videos sin ropa.

Según confirmó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, la menor de edad identificó el riesgo y bloqueó al hombre, quien inicialmente intentó ganarse su confianza.

"Obtuvo el número celular de la menor de edad, que era amiga y prima de su hijo. Le envía imágenes y le solicita imágenes de contenido sexual. La niña, afortunadamente, fue capaz de bloquearlo en el celular, pero luego la mamá, haciéndose pasar como la niña, logró mantener las conversaciones con este depravado", explicó.



La conversación y las imágenes que allí fueron enviadas por parte del hombre quedaron como material probatorio, que fue llevado al juicio y que fue utilizado precisamente la condena que un juez de la República determinó para este: un total de 108 meses de prisión por estos hechos.

"Este sujeto seguía mandándole imágenes y seguía solicitándole imágenes. Todo eso, entonces, quedó como material probatorio que fue llevado al juicio y que fue utilizado precisamente para condenar a este tipo. Serán 108 meses, entonces, en mi parecer poquito, pero son varios meses de cárcel que tendrá que pagar este sujeto", manifestó Villa.

El secretario reiteró que estos resultados hacen parte de una ofensiva permanente contra los depredadores sexuales que atentan contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Señaló que el trabajo articulado entre las autoridades y la ciudadanía ha sido fundamental para lograr estas capturas, especialmente a través de las denuncias que permiten actuar con mayor rapidez frente a este tipo de delitos.

Publicidad

Asimismo, insistió a los padres y madres que es crucial fortalecer el acompañamiento y la vigilancia sobre las actividades de los menores, especialmente en redes sociales y entornos digitales. Finalmente, envió un mensaje contundente a quienes cometen estos crímenes: las autoridades continuarán persiguiéndolos y quienes cometan estos actos deberán enfrentar las consecuencias ante la justicia.