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Trabajadores de aseo de Bogotá recibirán beneficios del Distrito: el acuerdo ya fue sancionado

La iniciativa busca dignificar al personal de limpieza urbana en Bogotá. La recompensa saldaría parte de la deuda que por años se ha tenido con el gremio.

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