Trabajadores de aseo de Bogotá recibirán beneficios del Distrito: el acuerdo ya fue sancionado

Mantener limpia Bogotá depende en gran parte del trabajo que ejercen cada día los operarios que barren y recorren las calles, avenidas y parques recogiendo basuras. Aunque su labor es clave para el funcionamiento de la ciudad, durante años estos trabajadores han pedido ser más tenidos en cuenta, así como mejores condiciones para ejercer su oficio.

Ahora, un acuerdo distrital podría saldar parte de la deuda histórica que se tiene con el gremio. La iniciativa establece medidas para dignificar el trabajo de los operarios de aseo en la capital y, además, crear espacios de reconocimiento institucional para quienes se encargan de mantener la ciudad limpia.



Trabajadores de aseo de Bogotá recibirán beneficios

El nuevo acuerdo aprobado por el Concejo de Bogotá establece que los operarios de barrido y recolección tendrán un día oficial de conmemoración en la ciudad, así como acceso a distintos programas del Distrito.

De acuerdo con el concejal Rubén Torrado, autor de la iniciativa, la medida representa un paso importante para reconocer el trabajo de quienes se esfuerzan a diario por mantener limpias las calles de la ciudad.

Según el cabildante, el acuerdo fija el 3 de noviembre como el "Día del Operario de Barrido y Recolección", fecha en la que se realizarán actos públicos y de reconocimiento en la capital del país.



Adicionalmente, varias entidades del Distrito trabajarán de manera articulada para que estos trabajadores y sus familias puedan acceder a programas sociales.

Entre las entidades involucradas están:



Secretaría de Educación

Secretaría de Integración Social

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

Estas entidades promoverán estrategias para divulgar la oferta institucional dirigida especialmente a los hijos de los operarios.

Foto: Bogotá Limpia SAS ESP.

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Operarios de barrido y recolección tendrán su día

La iniciativa también contempla acciones para mejorar el bienestar y la seguridad de quienes realizan estas labores en las calles.

Desde el sector salud, por ejemplo, se promoverán estrategias de prevención junto con las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), teniendo en cuenta los riesgos que enfrentan a diario estos trabajadores.

Según cifras de la empresa Limpieza Metropolitana (LIME), se evidencia la magnitud de los peligros que enfrentan. Entre 2022 y 2023 se reportaron más de 755 accidentes laborales, entre ellos:



253 accidentes por riesgo biológico

135 lesiones por movimientos repetitivos

155 golpes durante las jornadas de trabajo

109 caídas en la vía pública

Estas cifras reflejan las condiciones exigentes en las que operan muchos trabajadores del aseo en la ciudad.



Alcaldía de Bogotá busca fortalecer el reconocimiento a los barrenderos

El acuerdo también plantea acciones para fortalecer la organización social de los operarios de aseo y mejorar el reconocimiento ciudadano hacia su trabajo.

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El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal pondrá a disposición programas para la creación y fortalecimiento de organizaciones sociales entre los trabajadores del sector.

Además, la UAESP deberá impulsar campañas de sensibilización para destacar el impacto de estas labores en el mantenimiento de la ciudad. Entre las acciones previstas están estrategias de capacitación y la creación de información sobre los kilómetros de vías que recorren mensualmente los operarios.