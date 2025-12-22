En vivo
Falta de espacio en cementerios de Hobo y Algeciras, en Huila, genera emergencia sanitaria

Falta de espacio en cementerios de Hobo y Algeciras, en Huila, genera emergencia sanitaria

Por la situación, se iniciaron, a través de un decreto administrativo, exhumaciones de restos que llevan más de diez años sepultados en tierra, cumpliendo con los protocolos legales y de identificación.

