Hallan fusiles y material extorsivo de las disidencias en Algeciras, Huila

Un contundente golpe a las disidencias de las FARC fue propinado por la Fuerza Pública en la vereda El Kiosko, del municipio de Algeciras, Huila. En un operativo conjunto se incautaron tres fusiles, tres cargadores, 60 cartuchos, 40 detonadores, cerca de 100 citaciones extorsivas y un sello con los símbolos de la Comisión de Finanzas del frente “Iván Díaz”.

De acuerdo con las investigaciones, este material iba a ser utilizado por la estructura ilegal para realizar acciones terroristas y presionar a las comunidades de los municipios de Gigante, Hobo, Algeciras y Campoalegre. La intención era extender las intimidaciones y reforzar el cobro de extorsiones a comerciantes, transportadores y campesinos de la región.

Las autoridades explicaron que el hallazgo representa un duro golpe contra las finanzas criminales de este frente, pues los panfletos y el sello incautados eran piezas clave en la estrategia de miedo con la que pretendían someter a la población. Además, los fusiles y municiones habrían sido empleados para hostigar a la Fuerza Pública y proteger sus rutas de movilidad ilegal.



La operación forma parte de la ofensiva nacional contra el multicrimen y busca neutralizar las acciones violentas que las disidencias del frente “Iván Díaz” venían planeando en el sur del país. Según las autoridades, este resultado no solo debilita su capacidad armada, sino que también refuerza la seguridad en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

Finalmente, la Fuerza Pública reiteró su compromiso de continuar las operaciones en el Huila, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho sospechoso y contribuya a frenar las economías ilícitas que sostienen a estas estructuras.