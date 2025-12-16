En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asesinaron a una mujer en zona rural de Algeciras, Huila; fue atacada llegando a su finca

Asesinaron a una mujer en zona rural de Algeciras, Huila; fue atacada llegando a su finca

La víctima regresaba de Neiva de realizar diligencias personales y fue atacada con arma de fuego a pocos metros de su vivienda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad