Asesinaron a una mujer en zona rural de Algeciras, Huila; fue atacada llegando a su finca

Conmoción y rechazo entre familiares y habitantes de la zona, el asesinato de una mujer identificada como Noralba Lamilla, al parecer por hombres armados cuando regresaba en motocicleta a su finca ubicada en la vereda Las Brisas del municipio de Algeciras en el Huila.

Según versiones de campesinos de la región, la víctima regresaba de Neiva de realizar diligencias personales y fue atacada con arma de fuego a pocos metros de su vivienda quien falleció en el lugar de los hechos.

Ante este nuevo hecho de violencia ocurrido en Algeciras, el mayor Cristian David Arciniegas, comandante operativo de Policía Huila, relató que, de acuerdo a información suministrada por familiares, la mujer fue interceptada por hombres armados a escasos 300 metros de su residencia.

“Los hechos se presentaron en la vereda Las Brisas a una hora del perímetro urbano, según la información suministrada por familiares la víctima se encontraba a unos 300 metros de su residencia cuando escucharon varias detonaciones, posteriormente encontraron el cuerpo de la mujer el cual presenta heridas con arma de fuego”, dijo el oficial de Policía Huila.



Entre tanto, unidades de Policía Judicial asumieron las investigaciones para la recolección de testimonios y evidencias que les permita esclarecer los móviles y dar con la ubicación de los responsables de este nuevo hecho de homicidio en el Huila.