Denuncian presunta red de estafadores a maestros del Huila a cambio de nombramientos

La Secretaría de Educación del Huila puso en evidencia una denuncia recibida por la Asociación de Maestros del departamento, en la que, al parecer, inescrupulosos estarían suplantando a funcionarios de esa dependencia del Gobierno departamental y exigiendo sumas de dinero a docentes a cambio de asegurarles nombramientos para la vigencia 2026.

El tesorero de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Huila, Jairo Losada, dijo que el presunto estafador fue descubierto en redes sociales, donde informaba sobre supuestas vinculaciones de maestros en provisionalidad.

“Logramos descubrir que un sujeto, desde el sur del Huila, está creando falsas expectativas en los maestros provisionales y, ante esta situación, esta persona, a través de las redes sociales, les está diciendo a los docentes que ya tienen listos sus nombramientos y que, para seguir con el proceso, deben consignar un dinero. Según tenemos conocimiento, algunos cayeron en esta red de estafadores”, expresó Jairo Losada, directivo de la ADIH Huila.

Entre tanto, el secretario de Educación, Edgar Martín Lara, hizo un llamado a los docentes para abstenerse de enviar información y dinero a estafadores, y pidió a quienes hayan sido víctimas de esta red delictiva instaurar las denuncias ante las autoridades competentes.



“La Secretaría de Educación del Huila les recuerda a los docentes, directivos docentes y a la comunidad en general que nunca solicita consignaciones de dinero para procesos de selección de personal ni de contratistas, por lo cual se les pide a los afectados hacer las denuncias respectivas ante las autoridades competentes, en este caso ante la Fiscalía”, añade el comunicado de la Secretaría de Educación Departamental.