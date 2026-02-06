Siguen las movidas políticas de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 6 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de febrero de 2026:

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , se refirió acerca de la explosión de una mina en Guachetá.

Sergio Fajardo, candidato presidencial , dio detalles acerca de por qué decidió no participar en ninguna consulta el próximo 8 de marzo.

Daniel Quintero, precandidato presidencial , habló de su decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida.

Clara Sandoval, concejal de Bogotá , comentó sobre el proyecto que condiciona el acceso al aborto.

Laura Castro, coordinadora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres , se refirió al proyecto que aprobó el Consejo de Bogotá que condiciona al aborto.

Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, habló de su decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida.

