Siguen las movidas políticas de cara a las elecciones: Mañanas Blu, viernes, 6 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 6 de febrero de 2026:
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, se refirió acerca de la explosión de una mina en Guachetá.
- Sergio Fajardo, candidato presidencial, dio detalles acerca de por qué decidió no participar en ninguna consulta el próximo 8 de marzo.
- Daniel Quintero, precandidato presidencial, habló de su decisión de participar en la consulta del Frente por la Vida.
- Clara Sandoval, concejal de Bogotá, comentó sobre el proyecto que condiciona el acceso al aborto.
- Laura Castro, coordinadora de Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, se refirió al proyecto que aprobó el Consejo de Bogotá que condiciona al aborto.
- Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, habló de su decisión de no participar en la consulta del Frente por la Vida.
Escuche el programa completo aquí: