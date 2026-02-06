Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia gracias a su formato innovador, que combina el número tradicional con los signos del zodiaco. Esta dinámica lo convierte en una opción diferente, entretenida y fácil de jugar para personas de todas las edades.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 6 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol ofrece una mecánica flexible que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, los jugadores deben:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su crecimiento en distintas regiones del país.
Este chance está diseñado para ser accesible a todo tipo de público:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
Así, el Super Astro Sol garantiza un proceso de pago seguro y transparente para todos sus ganadores.