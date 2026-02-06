Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 6 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de chance más populares en Colombia gracias a su formato innovador, que combina el número tradicional con los signos del zodiaco. Esta dinámica lo convierte en una opción diferente, entretenida y fácil de jugar para personas de todas las edades.



¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol ofrece una mecánica flexible que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. De forma opcional, escoger la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos zodiacales. Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha impulsado su crecimiento en distintas regiones del país.



Valor de las apuestas

Este chance está diseñado para ser accesible a todo tipo de público:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

documentos básicos y formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Así, el Super Astro Sol garantiza un proceso de pago seguro y transparente para todos sus ganadores.