Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 5 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia gracias a su formato innovador, que combina el chance tradicional con los signos del zodiaco. Esta propuesta lo convierte en una opción dinámica, diferente y fácil de entender para jugadores de todas las edades.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 5 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Super Astro Sol ofrece una mecánica flexible que permite realizar varias combinaciones en una sola apuesta. Para participar, los jugadores deben:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido a su crecimiento en distintas regiones del país.
Este juego está diseñado para ser accesible a todo tipo de público:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, garantizando seguridad, legalidad y transparencia.
Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, el Super Astro Sol garantiza un proceso de pago seguro y transparente para todos sus ganadores.