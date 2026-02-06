Operativo en el barrio Antioquia permitió incautar cerca de siete kilos de marihuana

En un operativo en el barrio Antioquia de Medellín fueron incautados cerca de siete kilos de marihuana. Las autoridades lograron la captura de un hombre en flagrancia

La Policía Metropolitana de Valle de Aburrá realizó un importante operativo en uno de los barrios donde más se evidencia la comercialización ilegal de sustancias psicoactivas. Las autoridades dieron un contundente golpe a esta actividad ilegal que vulnera la tranquilidad de sus habitantes.

Los hechos ocurrieron exactamente en el barrio Antioquia, muy cerca del aeropuerto Olaya Herrera, y hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo este procedimiento que dejó como resultado cuantiosas incautaciones y hasta un capturado.

En medio del allanamiento que los uniformados realizaron a uno de los inmuebles de la zona, lograron hacer efectivo el decomiso de varios kilos de marihuana, un teléfono celular que pasará por un proceso exhaustivo de información y una considerable suma de dinero en efectivo.



“Se realizó una diligencia de registro y allanamiento que permitió la captura en flagrancia de un integrante de esta estructura, así como la incautación de marihuana, elementos para dosificación, un teléfono celular, aproximadamente 35 millones de pesos en efectivo”, así lo detalló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.

Además, el reporte entregado por las autoridades reveló que la vivienda en la que se realizó el allanamiento, presuntamente, estaría siendo utilizado como centro de acopio, desde donde se almacenaban y distribuían cantidades importantes de estupefacientes.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, quedando a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.