Bogotanos podrán consultar su puntaje crediticio gratis y con asesoría personalizada

Conocer el estado de su vida financiera ya no es un lujo, sino una necesidad. En Colombia, cada vez más personas entienden que revisar su historial crediticio y su puntaje les permite tomar mejores decisiones, acceder a oportunidades de crédito y avanzar con mayor tranquilidad hacia sus metas.

Por eso, regresa la Feria Midatacrédito 2026, un evento gratuito que busca acercar la información financiera a los ciudadanos y acompañarlos en la construcción de una mejor historia crediticia.

Organizada por DataCrédito Experian, esta feria se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de educación financiera del país, combinando tecnología, asesoría personalizada y soluciones reales para quienes desean mejorar su perfil financiero.

Reportes en Datacrédito no son malos Foto: imagen generada por IA

¿Cuándo y dónde será la Feria Midatacrédito 2026?

La cuarta edición del evento se llevará a cabo en:



Fecha: sábado 7 de febrero de 2026

sábado 7 de febrero de 2026 Lugar: Corferias, Bogotá

Corferias, Bogotá Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Este año, los asistentes podrán realizar un preregistro que facilitará el ingreso y permitirá una experiencia más ágil y organizada.



Una oportunidad para conocer su puntaje crediticio sin costo

Actualmente, cerca de un millón de colombianos utilizan activamente la app de Midatacrédito para revisar su perfil financiero, entender su comportamiento crediticio y tomar decisiones más informadas. Gracias a la analítica avanzada y al uso de inteligencia artificial, esta plataforma se ha posicionado como una de las aplicaciones financieras más utilizadas en el país.



La feria busca trasladar ese acceso digital a un entorno presencial, donde las personas puedan consultar su historial y su puntaje crediticio gratis, recibir orientación experta y resolver dudas directamente con entidades del sistema financiero.



¿Qué podrá hacer en la Feria Midatacrédito 2026?

Durante la jornada, los asistentes encontrarán servicios pensados para fortalecer su estabilidad económica y tomar decisiones más conscientes. Entre las actividades disponibles se destacan:



Consultar gratuitamente su historial y puntaje crediticio. Participar en espacios de educación financiera sobre hábitos saludables y uso responsable del crédito. Negociar deudas y explorar acuerdos de pago ajustados a su realidad. Conocer ofertas de crédito acordes con su perfil. Recibir asesoría personalizada para mejorar su vida financiera.

El evento contará con la participación de 15 organizaciones del sector financiero, cooperativo, Fintech y de telecomunicaciones, entre ellas bancos, cajas de compensación, compañías de financiamiento, empresas de gestión de cartera y entidades distritales, que brindarán soluciones concretas a quienes buscan ponerse al día con sus obligaciones o acceder a nuevas oportunidades.

Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, señaló que el propósito de la feria es empoderar a los ciudadanos con información clara y herramientas útiles. “Cuando las personas entienden su información y reciben orientación, pueden tomar control de su crédito y construir una mejor historia financiera”, afirmó.

Además de los servicios financieros, la feria ofrecerá charlas y acompañamiento en temas como endeudamiento, reportes, puntaje crediticio y protección de datos personales. De esta manera, los asistentes no solo saldrán con su información actualizada, sino también con conocimientos prácticos para mejorar su bienestar económico.