Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las identidades regionales más representativas del país, lo que ha contribuido a su arraigo y popularidad entre los apostadores. A esto se suma que sus sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, un elemento clave que fortalece la percepción de transparencia y confianza en los resultados oficiales.



Número ganador del chance Paisita Noche, viernes 6 de febrero de 2026

Resultado chance Paisita Noche hoy: 4012 - Caballo.



Número ganador: 4012

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 012

Animal: Caballo

Desde el año 2025, este juego incorporó una modalidad adicional conocida como la “quinta balota” o “número adicional”. Esta opción, de carácter voluntario, permite incrementar el valor del premio siempre que el jugador logre acertar todas las cifras apostadas de manera simultánea. La inclusión de esta alternativa ha despertado mayor interés entre quienes buscan premios más altos dentro del chance Paisita Noche.

En cuanto a los montos de apuesta, Paisita Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las jugadas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según el tipo de apuesta realizada. Cada noche, miles de personas consultan los resultados del chance Paisita Noche, posicionándolo como uno de los juegos más buscados y seguidos a nivel nacional.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se efectúa a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación y consultar los resultados oficiales en el momento exacto.



Cómo se juega el chance

El chance Paisita Noche cuenta con diversas modalidades de juego, las cuales determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio, lo que explica el alto interés diario en los resultados del chance Paisita Noche.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?

El proceso para reclamar un premio de Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos requeridos para cualquier premio:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios iguales o superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.

