Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy viernes 6 de febrero de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las identidades regionales más representativas del país, lo que ha contribuido a su arraigo y popularidad entre los apostadores. A esto se suma que sus sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, un elemento clave que fortalece la percepción de transparencia y confianza en los resultados oficiales.
Resultado chance Paisita Noche hoy: 4012 - Caballo.
Desde el año 2025, este juego incorporó una modalidad adicional conocida como la “quinta balota” o “número adicional”. Esta opción, de carácter voluntario, permite incrementar el valor del premio siempre que el jugador logre acertar todas las cifras apostadas de manera simultánea. La inclusión de esta alternativa ha despertado mayor interés entre quienes buscan premios más altos dentro del chance Paisita Noche.
En cuanto a los montos de apuesta, Paisita Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las jugadas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según el tipo de apuesta realizada. Cada noche, miles de personas consultan los resultados del chance Paisita Noche, posicionándolo como uno de los juegos más buscados y seguidos a nivel nacional.
El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se efectúa a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación y consultar los resultados oficiales en el momento exacto.
El chance Paisita Noche cuenta con diversas modalidades de juego, las cuales determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:
Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio, lo que explica el alto interés diario en los resultados del chance Paisita Noche.
El proceso para reclamar un premio de Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.
Documentos requeridos para cualquier premio:
Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|5 Febrero 2026
|1709 - Conejo
|Paisita Noche
|4 Febrero 2026
|0196 - Delfín
|Paisita Noche
|3 Febrero 2026
|2744 - Delfín
|Paisita Noche
|2 Febrero 2026
|2781 - Conejo
|Paisita Noche
|1 Febrero 2026
|5242 - Conejo
|Paisita Noche
|31 Enero 2026
|7504 - Toro
|Paisita Noche
|30 Enero 2026
|3574 - Zorro
|Paisita Noche
|29 Enero 2026
|7945 - Delfín
|Paisita Noche
|28 Enero 2026
|0742 - Cabra
|Paisita Noche
|27 Enero 2026
|6086 - Zorro