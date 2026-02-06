En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ecuador y Colombia no alcanzan solución a guerra comercial tras primera reunión en Quito

Ecuador y Colombia no alcanzan solución a guerra comercial tras primera reunión en Quito

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza.

Aranceles Ecuador - Colombia
Aranceles Ecuador - Colombia
Fotomontaje Blu Radio
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad