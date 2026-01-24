Más de 1.800 policías reforzarán la seguridad en eventos del fin de semana en el Valle de Aburrá

No solo serán los 430 policías que, diariamente, están asignados a la seguridad del estadio Atanasio Girardot para los conciertos de Bad Bunny este fin de semana, el dispositivo en total contará con 1.400 uniformados más en otros puntos de alta afluencia de personas en el valle de Aburrá, a propósito de la llegada de 100.000 visitantes solo a Medellín.

El refuerzo se suma a las 390 patrullas que realizan vigilancia permanente en los diferentes municipios del Área Metropolitana. Según lo previsto por las autoridades, el despliegue incluye apoyo de distintas especialidades, además de siete reacciones motorizadas distribuidas en el área metropolitana para atender requerimientos ciudadanos de manera rápida.

"El servicio contará con el apoyo de todas las especialidades de la Policía Nacional, incluyendo el helicóptero o balcón, sistemas aéreos no tripulados, los drones, nuestros carabineros, nuestros guías caninos, los cuales estarán desplegados estratégicamente. Adicionalmente se instalarán puestos de control fijos en los principales corredores viales", manifestó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que habrá refuerzo en los controles de ingreso por aeropuertos, con alertas como la Angel Watch, por ejemplo esta semana han sido inadmitidos un hombre y una mujer por tener registros de posibles agresores sexuales.



"Sin seguridad, no hay nada. Estamos haciendo los controles, y por supuesto que tenemos que seguir haciendo controles por toda la ciudad. ¿Qué le pido yo a la gente? Buen comportamiento. Y necesitamos que la gente también que venga respete la ciudad. Ese es mi llamado", señaló el mandatario.

Finalmente, indicaron las autoridades, las Patrullas Púrpura realizarán acompañamiento en casos relacionados con violencia basada en género. A su vez, los grupos de Infancia y Adolescencia y de Protección al Turismo y al Patrimonio Nacional harán presencia en zonas turísticas, con acciones enfocadas en la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.