En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Esta noche nunca la olvidaré": Bad Bunny tras su exitoso primer concierto en Medellín

"Esta noche nunca la olvidaré": Bad Bunny tras su exitoso primer concierto en Medellín

El puertorriqueño sorprendió con la canción exclusiva que tenía para Colombia y se mostró con bastante emocionado con la actitud de los asistentes a la primera de las tres fechas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad