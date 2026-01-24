"Esta noche nunca la olvidaré": Bad Bunny tras su exitoso primer concierto en Medellín

La espera para miles de fanáticos de Bad Bunny terminó cuando luego de horas y horas de largas filas salió a cantar la puertorriqueña Chuwi, la artista que le abrió paso al boricua que no decepcionó a las más de 40.000 personas que fueron a la primera fecha en el Estadio Atanasio Girardot.

En medio del espectáculo de luces, Bad Bunny salió al escenario y le dedicó unas palabras a su fans, que llegaron desde todas partes de América Latina para disfrutar de las más de 30 canciones que tenía preparado el 'Conejo Malo'.

"En mi cabeza, en mi mente, no me imaginaba que Medellín iba a estar tan prendido como esta noche. No sé por qué no me lo esperaba así, como esta noche no me lo esperaba", afirmó el boricua.

Después del emotivo mensaje dedicado a la ciudad de Medellín, el puertorriqueño comenzó con su show sobre las 9:00 p. m. y uno de sus primeros éxitos en cantar NUEVAYoL.



En medio del éxtasis que había en la capital de Antioquia, Bad Bunny sorprendió a todos los fans con la canción exclusiva que ya había anunciado para cantar en Colombia, tras unos segundos de silencio Medellín estalló con Yo no me quiero casar.

“NO ME QUIERO CASAR” esta noche en Medellín, Colombia. 🇨🇴🐰 pic.twitter.com/RabT6Gmw5O — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) January 24, 2026

Pero claramente la mirada de todos los asistentes al concierto también estaba puestaa en el invitado de la fecha y cuando todos pensaban que sería J Balvin, que lleva varios días en ciudad, salió el grupo musical Bomba Estéreo y cantaron juntos Ojitos Lindos.

Hay que recordar que el boricua no solo estuvo en la tarima principal, tiene en esta gira internacional un set secundario, la famosa casita, en donde los fanáticos lo tuvieron a escasos centímetros y en donde también hizo retumbar el Atanasio Girardot cantando Neverita.

Aunque todos catalogan la primera fecha como un éxito rotundo, el cantante puertorriqueño volvió a hablar antes de finalizar el concierto y en unas sentidas palabras le agradeció a Medellín por el recibimiento y la actitud en el primero de los tres conciertos.

"Les prometo que esta noche nunca lo olvidaré. Colombia, gracias. Gracias por estar en el día que no esperaba, pero necesitaba. Gracias por el tanto amor. Gracias por el cantar, por el bailar. Espero que hayan disfrutado de la noche de hoy. Y recuerden, disfruten las cosas simples de la vida", concluyó el 'Conejo Malo'.

Con el paso de Bomba Estéreo y con la canción exclusiva revelada, las miradas están en la segunda fecha en donde se especula que podría ser Arcángel quien acompañe a Bad Bunny en la tarima. Recordemos que las puertas se abren a las 3:00 p. m. y el puertorriqueño sale a cantar sobre las 9:00 p. m.