Bad Bunny de turista en Medellín: fue a un restaurante y quiere visitar el Museo de Antioquia

Llegar cuatro días antes de sus conciertos a Medellín le dejaron una nutrida agenda al puertorriqueño Bad Bunny, que se le vio visitando el restaurante Idílico en el sector Manila, de El Poblado, donde saludó a varios fanáticos que se acercaron para hablarle y grabar el encuentro.

Allí llegó con gorra blanca, un buzo oscuro y gafas negras, y se le vio siendo amable con sus admiradores, pero su tour no pararía ahí. Así lo dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó que el artista, así como su equipo de trabajo, manifestaron su deseo de visitar el Museo de Antioquia.

Pero también el boricua está detrás de la “casa” de las colecciones artísticas del maestro Fernando Botero, fallecido en 2023, que se ubica en frente de la plaza que lleva su mismo apellido y donde están las famosas gordas del artista paisa.

"Bad Bunny quiere ir al Museo de Antioquia, a las obras de Botero. Esa es Medellín, no la otra, lo que vienen otras personas. El maestro Botero, que ya no está con nosotros, es un gran referente. Saben que esta es la tierra del maestro Botero, saben la importancia del arte y de la cultura. Ese es el turismo que queremos estimular nosotros, la gastronomía. Bad Bunny ha estado en muchas zonas de la ciudad", indicó el mandatario.



Bad Bunny // Foto: AFP

Por lo pronto y mientras se le ve siendo un turista más en Medellín, las tres fechas departe de su gira 'Debí tirar más fotos' en el estadio Atanasio Girardot, le dejarán a la capital antioqueña importantes beneficios en materia de turismo, entretenimiento, empleo y generación de ingresos: una derrama económica superior a $150.000 millones, más de 37 millones de dólares, gracias a la movilización de sectores como alojamiento, transporte, restaurantes, bares y comercio.

Según la Alcaldía, la asistencia proyectada para los conciertos del artista puertorriqueño es de 141.000 personas, alrededor de 47.000 cada noche. Datos de los organizadores del espectáculo indican que, de los 100.000 visitantes que llegarán, el 77 % son turistas nacionales y el 23 %, internacionales. Además, de acuerdo con datos de Cotelco, la ocupación hotelera es del 94 %.