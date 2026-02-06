Colombia postula cuatro obras del arquitecto Rogelio Salmona como patrimonio de la Unesco

Cuatro edificios del arquitecto colombo-francés Rogelio Salmona, ubicados en Bogotá, fueron postulados para ser incluidos en la lista de lugares del Patrimonio Mundial de la Unesco por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fundación del artista.

Salmona, fallecido en 2007, es considerado uno de los arquitectos más importantes de América Latina con una trayectoria de más de cinco décadas. Su obra se distingue, no sólo por su carácter estético, sino por su profunda expresión cultural y su relación con el espacio público.

La propuesta incluye las Torres del Parque, el edificio del Archivo General de la Nación, el edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco, todas ubicadas en Bogotá y destacadas por el uso del ladrillo y la representación de la cultura latinoamericana.

Según informó el Ministerio de las Culturas, en marzo la Secretaría del Comité de Patrimonio Mundial evaluará si la candidatura queda incluida dentro de las 35 que serán evaluadas para entrar en el listado en 2026.



De avanzar en el proceso, la postulación será sometida a una evaluación técnica por parte del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Cultural.

"En un mundo donde cada vez se levantan más barreras entre lo público y lo privado, la arquitectura de Salmona invita al encuentro, a la inclusión y al uso colectivo de los espacios", afirmó la cartera de Cultura.

En la actualidad Colombia cuenta con nueve lugares inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, entre ellos el Paisaje Cultural Cafetero, el Parque Nacional Chiribiquete, el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo y los centros históricos de Cartagena y Mompox.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, calificó la obra de Salmona como disruptiva e innovadora, y subrayó su capacidad para generar un diálogo entre una estructura pesada y la vida cotidiana de los bogotanos.

La lista oficial de candidatos se presentará en mayo de 2026 y la decisión final se dictará a mediados de 2027 en la 49° sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.