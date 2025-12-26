En vivo
Blu Radio  / Nación  / Estas tres ciudades de Colombia se unen con Puerto Rico por la salsa ante la Unesco

Estas tres ciudades de Colombia se unen con Puerto Rico por la salsa ante la Unesco

El ritmo latino de trompetas, pianos, percusión, congas, timbales y maracas ha hecho que Cali sea considerada la 'Capital Mundial de la Salsa', por lo que ahora busca que sea reconocido oficialmente por la Unesco.

