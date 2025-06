Willie González: “Colombia también es capital de la salsa; siempre están ahí presentes”

A sus 67 años, Willie González se volvió en un referente de la industria musical en Latinoamérica y de lo mejor de la salsa durante generaciones; de hecho, este 2025 cumple 40 años de carrera desde sus inicios en 1982 cuando se unió a Eddie Santiago y hasta 1988 que comenzó su etapa como solista.

Pero en el camino, según él, se cruzó un país que con el tiempo se iba a volver en un pilar de suma importancia para permitir que su música sonara por generaciones: Colombia, al cual vive agradecido y con un cariño inmenso.

“Estupenda, no puedo quejarme. Colombia ha sido un país que, durante toda mi carrera, desde el principio me han aceptado como su hijo y por eso es que siempre venimos acá a hacer promociones y actualizar nuestro público, qué estamos haciendo para que ellos se enteren”, expresó en diálogo con Blu Radio.

Aseguró que en tantos años de carrera entendió que hay dos pilares de suma importancia para alcanzar el “éxito” y muchas veces se les olvida a algunos artistas en el camino: disciplina y resiliencia, que permite que el trabajo se mantenga con el paso de los años.

Willie González // Foto: Instagram @wgsalsa

El camino de resiliencia y pasión por la música

“Antes uno tenía que ir a la emisora con un disco debajo del brazo, llevarle la promoción. Simplemente ahora lo llevamos a una plataforma digital, ellos se encargan de pagar a todo el mundo. Las redes sociales han sido muy importantes para nosotros porque se difunde a través mundialmente, no se queda local sino se va mundial y para nosotros eso es extraordinario, es una maravilla”, puntualizó.

Orgullo de su tierra: Puerto Rico, aseguró que la música ha evolucionado y en la actualidad la manera en que se trabaja ha cambiado para bien y dándole posibilidades a todos de probar otros ritmos y sabores. De ejemplo puso a Bad Bunny a quien ve como referente de su país por conectar a todos con su bandera.

“Ahora mismo Bad Bunny hizo una aportación a la salsa, hizo un tema de salsa y ha puesto a Puerto Rico nuevamente en el mapa. Y estoy de acuerdo también con Tito Nieves que la salsa nunca ha muerto porque si no, no tuviera lo vigente hasta hoy en día. Sí, que no estaba sonando tanto como en el urbano, es verdad. Como que no estaba pegada, es verdad, pero siempre nosotros nos hemos mantenido trabajando”, añadió.

“Si no te gusta la actualización, quédate con la computadora vieja”

A sus 67 años y con más de cuatro décadas de carrera artística, Willie González sigue de pie, firme en su convicción de que la salsa no ha muerto y que la renovación es parte fundamental de la vigencia.

“Las personas que dicen ‘me gusta la versión vieja’, está bien, quédate con la computadora vieja, no actualices”, lanza con picardía el cantante puertorriqueño, dejando claro que su apuesta está en la evolución. “Estas actualizaciones son para las nuevas generaciones salseras, porque las viejas ya conocen mi música”, agrega, al tiempo que destaca la importancia de abrir el espectro a nuevos públicos: “La opinión de una persona de 60 años no es la misma que la de un muchacho de 20”.

Con una trayectoria cargada de éxitos y recuerdos imborrables, Willie rememora esos días que marcaron su historia: “Me acuerdo de cada evento, prácticamente estamos trabajando toda la semana. Muchos de la industria se han ido, se han retirado… Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, Tito Rojas, Paquito… y yo me he quedado, en esta salsa romántica, erótica, sensual”.