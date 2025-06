Alkilados: "Nuestra música se volvió parte de la banda sonora de la vida de las personas"

Ya son 14 años de música de un dúo oriundo de Pereira, que, desde sus inicios, fue creyente en que la música debía transmitir más que una simple letra o ritmo, sino un mensaje que pudiese perdurar con el tiempo para llegar a ser parte de la vida sonora de las personas, idea que, hasta la fecha, sigue siendo la bandera de Alkilados.

‘Solitaria’ o ‘Monalisa’, dos de sus canciones más famosas, han logrado ese cometido a lo largo de los años e hicieron parte de la vida sonora de las personas en donde su mensaje iba más allá de la letra, sino que el objetivo era fijar un sentimiento, según Luis Torres y Juan Gálvez explicaron en diálogo con Blu Radio.

Ahora, después de más de una década marcando a toda una generación con himnos radiales, Alkilados regresó con KOA, un álbum de 13 canciones que combina la frescura del reggae con sonidos contemporáneos y colaboraciones de nuevos talentos como Luister y Jhay P.

“Es muy lindo que tu música haga parte de la banda sonora de la vida de las personas”, confesaron, conmovidos por las historias de fanáticos que han utilizado sus canciones en momentos especiales, desde primeras citas hasta bodas. Para la banda, lograr eso representa una “meta alcanzada”, un testimonio de la huella que han dejado en la cultura popular.

Alkilados // Foto: suministrada

Pese que a lo largo de sus carreras han tenido trabajo al lado de artistas como Silvestre Dangond, Maluma y muchos más, en esta producción trabajan con una generación más fresca, que, según dijo el dúo, se debe más a querer aprender un poco de ellos, que lo que tal vez le podían ofrecer.

"Mirar qué es lo que están haciendo, cómo están produciendo, cómo están pensando, cómo están imaginando la industria de la música y cómo están imaginando su proyecto, yo creo que era más eso, como juntarnos a ver qué salía, era una idea que resultó muy buena, que resultó con mucho material, pero sin ninguna pretensión, era más juntarnos y ver qué pasaba", expresaron.

El arte conceptual de este álbum fue hecho por ellos mismos, en especial por Juan Gálvez, quien incluso utilizó parte de inteligencia artificial para darle vida a una idea que un día soñó.

"Fue un reto enorme porque las tecnologías todavía no están del todo bajo control. La gente a veces piensa que, al usar Inteligencia Artificial, no hay intervención humana, pero a mí me tocó meter mucho la mano: tuve que ilustrar, hacer composición digital y resolver varios detalles técnicos. Tengo una productora audiovisual y un cliente me escribió para proponerme hacer algo con un visualizer; le respondí que mejor le rodaba un video", expresó.