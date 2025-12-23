Papa León XIV usa Duolingo para aprender complejo idioma: así lo confirmaron

Se conoció un dato poco habitual sobre la rutina personal del papa León XIV: el pontífice estaría aprovechando las madrugadas de insomnio para aprender un complejo idioma a través de la popular aplicación Duolingo. La información fue confirmada por medios internacionales y fuentes cercanas al entorno papal.

Según explicó el diario italiano La Repubblica, el papa suele conectarse alrededor de las 3:00 de la madrugada para practicar el alemán, considerado uno de los idiomas más complejos de Europa. La confirmación llegó incluso desde la propia plataforma: empleados de Duolingo detectaron la actividad de un usuario llamado “Dr. Prevost”, nombre idéntico al que utilizaba Robert Prevost antes de ser elegido pontífice, y corroboraron que efectivamente se trataba del papa.

El hermano del papa, John Prevost, también ratificó la información en declaraciones a la revista National Catholic Reporter, asegurando que no tiene dudas de que León XIV está estudiando alemán mediante ese método digital. Este nuevo aprendizaje se suma a la ya amplia lista de idiomas que domina el pontífice: además del inglés, su lengua materna, habla con fluidez español —por su larga estancia en Perú—, italiano, francés y tiene conocimientos de portugués.

Papa León XIV cumple 70 años. Foto: AFP

A diferencia de su antecesor Francisco, el papa León XIV es descrito como un usuario activo de la tecnología. Cuenta con teléfono móvil, se comunica por correo electrónico y WhatsApp, y dedica algunos minutos diarios a juegos de palabras en internet como Wordle y Words With Friends, especialmente para mantenerse en contacto con su hermano. Estas actividades, según su entorno, le sirven como distracción y apoyo en medio de la intensa agenda vaticana.



¿Instalará un gimnasio en el vaticano?

El informe también señala que el papa estaría considerando instalar un pequeño gimnasio tanto en el Palacio Apostólico como en su residencia de Castel Gandolfo. Amante del deporte, León XIV disfruta del tenis y la natación en su tiempo libre, mostrando así un perfil cercano, moderno y disciplinado, incluso en los detalles más cotidianos de su vida personal.

