En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Papa León XIV usa Duolingo para aprender complejo idioma: así lo confirmaron

Papa León XIV usa Duolingo para aprender complejo idioma: así lo confirmaron

Vale recordar que el pontífice domina el inglés, su lengua materna, habla con fluidez español —por su larga estancia en Perú—, italiano, francés y tiene conocimientos de portugués.

Publicidad

Publicidad

Publicidad