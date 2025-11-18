Papa León XIV dice cuáles países quiere visitar en Latinoamérica, ¿está Colombia?

El papa León XIV afirmó este martes que "por supuesto" que quiere viajar a América Latina y citó su deseo de visitar la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, al igual que nombró a otros países de la región, ¿está Colombia?.

Al responder a los periodistas a su salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice estadounidense explicó que en este año del Jubileo cada día hay actividades, pero que el año que viene ya irán programando poco a poco los viajes y exclamó que "por supuesto" le gustaría volver a América Latina.

"Yo encantado de viajar", dijo, para agregar que le gustaría visitar Fátima y Guadalupe en México, mientras que desveló que Uruguay Argentina también están "pendientes" y que a Perú "por su puesto". Sin embargo, esta breve declaración no hizo referencia a Colombia o algún lugar emblemático para la Iglesia Católica para visitar en nuestro país.

Papa León XIV. Foto: AFP

Por el momento, no hay ningún viaje confirmado y la única visita internacional hasta ahora confirmada es la que emprenderá el próximo 27 de noviembre y hasta el 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos países que su predecesor Francisco quería haber visitado.



Ante esto, es importante esperar un pronunciamiento oficial sobre una posible gira en Latinoamérica y el cronograma que tenga el sumo pontífice, pues el máximo jerarca de la Iglesia Católica visitó por última vez a Colombia en el 2017 con el papa Francisco.

Por los ambientes vaticanos se comenta la posibilidad de un viaje a varios países africanos, pero sin que haya alguna oficialidad.

Robert Prevost no ocultado en otras ocasiones sus ganas de regresar a Perú, país del que tiene la nacionalidad y donde pasó más de 40 años entre misionero y después como obispo de Ciclayo.