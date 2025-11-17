En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estados Unidos
Venezuela
Bombardeos
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide continuar con el compromiso en la prevención de abusos

Papa León XIV pide continuar con el compromiso en la prevención de abusos

El pontífice aseguró que el tema del encuentro, "cómo construir comunidades donde se proteja y promueva la dignidad de toda persona, especialmente de los menores y de las personas más vulnerables" es algo muy cercano a su "corazón".

Papa León XIV cumple 70 años
Papa León XIV cumple 70 años.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad