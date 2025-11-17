Papa León XIV pide continuar con el compromiso en la prevención de abusos

El papa León XIV pidió este lunes continuar con el compromiso de la prevención de abusos en el mensaje enviado a los participantes en el encuentro 'Construir comunidades que protejan la dignidad', promovido por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores.

El pontífice aseguró que el tema del encuentro, "cómo construir comunidades donde se proteja y promueva la dignidad de toda persona, especialmente de los menores y de las personas más vulnerables" es algo muy cercano a su "corazón".

"Es al asumir la responsabilidad por la vida de los demás que aprendemos la verdadera libertad, la que no domina sino que sirve, no posee sino que acompaña", escribió.

Por ello, agregó, "valoro y animo su compromiso de compartir experiencias y aprendizajes sobre cómo prevenir toda forma de abuso y cómo rendir cuentas, con verdad y humildad".



Y les exhorto "a continuar con este compromiso para que las comunidades se conviertan cada vez más en un ejemplo de confianza y diálogo, donde cada persona sea respetada, escuchada y valorada".

El pasado 8 de noviembre, León XIV se reunió, durante casi tres horas, con quince personas procedentes de Bélgica que fueron víctimas de abusos por parte del clero cuando eran menores de edad, en un encuentro que se caracterizó por un diálogo "profundo y doloroso".

Este encuentro se suma al que tuvo lugar el pasado 20 de octubre, cuando León XIV recibió en el Vaticano a varios miembros de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), una organización que representa a personas de más de 30 países que sufrieron abusos sexuales a manos del clero.