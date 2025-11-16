En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide impulsar la cultura del respeto y proteger a víctimas de abusos

Papa León XIV pide impulsar la cultura del respeto y proteger a víctimas de abusos

El papa León XIV respalda la jornada de oración por víctimas de abusos en Italia y reclama reforzar la protección y la cultura del respeto, especialmente hacia menores y personas vulnerables.

Publicidad

Publicidad

Publicidad