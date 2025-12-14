En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide cese de la violencia y respeto por el acuerdo de paz en RD Congo

Papa León XIV pide cese de la violencia y respeto por el acuerdo de paz en RD Congo

En las últimas semanas se ha reavivado el conflicto en el este del país tras la última ofensiva del rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), apoyado por la vecina Ruanda.

Publicidad

Publicidad

Publicidad