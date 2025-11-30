En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV pide unidad y paz a cristianos ante conflictos, crisis ecológica y tecnología

Papa León XIV pide unidad y paz a cristianos ante conflictos, crisis ecológica y tecnología

León XIV instó en Estambul a católicos y ortodoxos a trabajar unidos por la paz, afrontar la crisis ecológica y promover un uso responsable de la tecnología en favor de todos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad