Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Mundo  / Papa León XIV exige liberar a estudiantes y religiosos secuestrados en Nigeria

Papa León XIV exige liberar a estudiantes y religiosos secuestrados en Nigeria

El papa León XIV expresó su profundo dolor por los secuestros masivos en Nigeria y Camerún, pidió la liberación inmediata de los rehenes y reclamó seguridad en escuelas e iglesias.

