En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Figura del DIM se despidió del equipo con sentido mensaje: "Di hasta lo que no tenía"

Figura del DIM se despidió del equipo con sentido mensaje: "Di hasta lo que no tenía"

El futbolista conquistó el corazón de los hinchas del DIM en poco tiempo y fue una de las piezas claves del equipo para alcanzar dos finales en este 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad