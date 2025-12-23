Figura del DIM se despidió del equipo con sentido mensaje: "Di hasta lo que no tenía"

Tras dos derrotas este 2025 para la hinchada del Deportivo Independiente Medellín (DIM), se sumó una nueva mala noticia: la salida del portero Washington Aguerre, quien regresará a Uruguay para unirse a las filas de Peñarol en 2026 tras un año lleno de altibajos en el fútbol colombiano.

El uruguayo, de 32 años, se ganó rápidamente el corazón de los hinchas del DIM por “su entrega en la cancha”, en especial en algunos partidos importantes como lo fueron los clásicos vs. Atlético Nacional. Pero en sus redes sociales se despidió y dejó sentido mensaje a los hinchas pese a las derrotas que se sumaron este 2025.

“Hoy me toca despedirme de un hermoso club @dimoficialcomfue un año con muchas emociones alegrías y tristezas pero siempre con amor puro hacia ustedes. Di hasta lo que no tenía para lograr los objetivos y me voy con la frente en alto de haber dejado todo en cada partido con aciertos y errores pero siempre dejando todo”, fueron las palabras del uruguayo.

La noticia tomó por sorpresa a la hincha del DIM, que espera que la institución consiga un portero “a la altura” del nivel y entrega que tuvo Aguerre en pocos meses en Medellín.



Washington Aguerre, portero del DIM // Foto: @DIM_oficial

Los números de Washington Aguerre en el DIM

Fue anunciado en enero de 2025 por parte del DIM, allí, aseguró que iba a dar más que el 100 % por la institución para darle alegrías en poco tiempo.

En total, disputó un saldo de 45 partidos con la camiseta del Deportivo Independiente Medellín para un total de 3.987 minutos con el ‘Poderoso’ en este 2025. Fue pieza clave en el equipo para alcanzar dos finales: Liga y Copa BetPlay, que, lastimosamente, ambas quedaron en derrotas.

Publicidad

Por otro lado, la polémica también estuvo de la mano del uruguayo durante su estadía en el fútbol colombiano, en especial contra futbolistas de Atlético Nacional; de hecho, en la final de la Copa BetPlay, se fue a los golpes con Matheus Uribe.