Crece polémica por emergencia económica: 23 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Un nuevo hostigamiento en contra la Policía se presentó en el corregimiento de Quinamayó, en el Cauca, donde un policía murió y otro resultó gravemente herido .

. Los 18 militares que habrían sido secuestrados en el Chocó por comunidades indígenas presionadas por el ELN fueron liberados .

Dos alteraciones al orden público que se presentaron al suroccidente del país afectaron a centenares de viajeros. Uno de los guerrilleros anunció que estaba cansado de la guerra y decidió entregarse.

Sigue intensificándose la polémica por el decreto de emergencia económica firmado recientemente por el gobierno tras el reciente hundimiento de la reforma tributaria.

El SOAT incrementaría aproximadamente en un 5 % desde el primero de enero de 2026, según un borrador de resolución del gobierno.

