Crece polémica por emergencia económica: 23 de diciembre de 2025 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 23 de diciembre de 2025:
- Un nuevo hostigamiento en contra la Policía se presentó en el corregimiento de Quinamayó, en el Cauca, donde un policía murió y otro resultó gravemente herido.
- Los 18 militares que habrían sido secuestrados en el Chocó por comunidades indígenas presionadas por el ELN fueron liberados.
- Dos alteraciones al orden público que se presentaron al suroccidente del país afectaron a centenares de viajeros. Uno de los guerrilleros anunció que estaba cansado de la guerra y decidió entregarse.
- Sigue intensificándose la polémica por el decreto de emergencia económica firmado recientemente por el gobierno tras el reciente hundimiento de la reforma tributaria.
- El SOAT incrementaría aproximadamente en un 5 % desde el primero de enero de 2026, según un borrador de resolución del gobierno.
