Horarios de atención en SuperCADES de Bogotá para el 24 y 31 de diciembre de 2025

La Secretaría de Hacienda de Bogotá anunció modificaciones en los horarios de atención para este fin de año 2025. Los ciudadanos que necesiten adelantar trámites tributarios o consultas presenciales deberán tener en cuenta que los días 24 y 31 de diciembre la operación en los SuperCADES y centros especializados será reducida.

Para el miércoles 24 de diciembre, todos los SuperCADES de la ciudad, junto a los Centros de Atención Especializada (CAE) de la calle 114 y Plaza de las Américas, prestarán servicio desde las 7:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Por su parte, los canales de atención virtual de la entidad funcionarán de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

CADE La Victoria, en el sur de Bogotá Foto: Google Maps

La restricción será mayor el miércoles 31 de diciembre. Durante el último día del año, la atención presencial solo estará disponible en el SuperCADE Suba y en el Centro Administrativo Distrital (CAD), en el horario de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Los puntos de la 114 y Plaza de las Américas operarán ese día únicamente de forma virtual hasta las 2:00 p. m.

La administración distrital recordó que todos los procesos gestionados ante la Secretaría de Hacienda son gratuitos y no requieren de intermediarios. Se recomienda a los contribuyentes programar sus trámites con antelación para evitar congestiones en los puntos habilitados durante la temporada de festividades.



Tenga en cuenta, además, que, debido a las festividades, el sector financiero también suele ajustar sus jornadas. Los bancos tradicionalmente modifican sus horarios de apertura y cierre, o incluso suspenden el servicio presencial en estas fechas específicas, por lo que la recomendación es verificar directamente con cada entidad bancaria antes de desplazarse a realizar pagos o trámites presenciales.