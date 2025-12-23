En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Secuestro de militares
Paloma Valencia
Zulma Guzmán Castro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Horarios de atención en SuperCADES de Bogotá para el 24 y 31 de diciembre de 2025

Horarios de atención en SuperCADES de Bogotá para el 24 y 31 de diciembre de 2025

La Secretaría de Hacienda confirmó cambios en la jornada de atención presencial y virtual para los últimos días del año en la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad