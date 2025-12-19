Horarios del Banco Itaú para fin de año y enero de 2026: así funcionarán las sucursales

Publicidad
El Banco Itaú Colombia confirmó cómo operará su red de oficinas durante las festividades de diciembre de 2025 y el inicio de enero de 2026. Los cambios incluyen cierres bancarios tradicionales, horarios especiales por ferias regionales y novedades en extensiones de caja ubicadas en universidades y centros administrativos.
Para la operación nacional, la entidad financiera definió que el miércoles 24 de diciembre el servicio se prestará únicamente hasta la 1:00 p.m. El viernes 26, lunes 29 y martes 30 de diciembre la atención será en el horario habitual. Sin embargo, el miércoles 31 de diciembre no habrá atención al público en ninguna de las oficinas del país por el cierre bancario de fin de año. El servicio se retomará con normalidad el viernes 2 de enero de 2026.
Debido a las festividades regionales en ciudades como Cali, Manizales y Pasto, los horarios sufrirán las siguientes modificaciones:
Algunos puntos específicos ubicados en instituciones también tendrán fechas de cierre prolongadas:
|Punto de atención
|Ciudad
|Cierre
|Reapertura
|Universidad de los Andes
|Bogotá
|19 de diciembre
|5 de enero
|CIAT Centro Agropecuario
|Cali
|23 de diciembre
|5 de enero
|UPTC
|Tunja
|26 de diciembre
|2 de enero
|Fondo Nacional del Ahorro
|Bogotá
|Sin servicio: 24, 31 dic y 2 ene
|Horario habitual el resto de días
Itaú recordó a sus clientes que, durante los días de cierre o jornadas reducidas, los canales digitales como la aplicación móvil y la banca por internet permanecerán disponibles para realizar transacciones y consultas de manera remota.