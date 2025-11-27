Banco de la República anuncia horarios de atención para diciembre: aplica para museos y bibliotecas

En pocos días iniciará diciembre, unos de los meses más esperados por muchos, pues marca el inicio de la temporada navideña. No obstante, también significa el cambio de horarios de atención en varias entidades a nivel nacional.

Para las fechas del Día de las Velitas, Navidad y Año Nuevo, entidades, empresas que hacen parte del sector servicio, suelen modificar sus horarios, con el fin de que sus colaboradores pueden pasar estas fechas importantes con sus seres queridos.

En este sentido, el Banco de la República anunció cómo manejará la atención al público en Bogotá, sucursales y espacios culturales del país durante el último mes del año.



Horarios de atención al público durante diciembre

El órgano del Estado informó los horarios de atención por ventanilla que manejará en al capital del país, sucursales y espacios culturales como museos y bibliotecas públicas.

Atención en principales ciudades de Colombia:



Bogotá: el 5 de diciembre de 7:00 a. m. a 11:00 a. m. Los demás días en horario habitual de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.

Barranquilla, Cali y Medellín: en horario habitual de 08:00 a. m. a 2:00 p. m.

Bucaramanga y Villavicencio: en horario habitual de 7:30 a. m.a 1:30 p. m. Los miércoles no se presta servicio.

Armenia y Cúcuta: en horario habitual de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.

Biblioteca Luis Ángel Arango Foto: Alcaldía de Bogotá.

Atención en museos y bibliotecas:



Museo del Oro: 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (último ingreso 3:00 p. m.)

Biblioteca Luis Ángel Arango: 8:00 a. m. a 12:00 m.

Museo Botero y Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU), Museo Casa de Moneda y Casa Republicana: 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (último ingreso 3:00 p. m.)

Asimismo, el banco indicó que para el 31 de diciembre “no se prestará servicio en ninguna sucursal ni en ningún espacio cultural en el país”.

Aquellos que requieran más información sobre los espacios a cargo del órgano, pueden consultar el calendario de cierres a nivel nacional.

