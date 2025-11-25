Cómo elegir los mejores quesos para una tabla navideña: combina hasta con buñuelos

Publicidad
La temporada navideña está cada vez más cerca y, con ella, llega una época marcada por la música, la alegría y, especialmente, por la comida. En muchos hogares, los buñuelos, la natilla y los tamales son los protagonistas, pero también hay otros elementos tradicionales en las mesas colombianas. El queso, un alimento que se consume en el desayuno, en las onces o a cualquier hora, suele convertirse en un acompañamiento ideal para las cenas de Nochebuena, Año Nuevo o para compartir el 7 de Velitas.
Incluso en las anchetas que entregan las empresas o que se compran en tiendas, el queso es un infaltable. Por eso surge la duda sobre cuáles son los quesos recomendados para una tabla navideña.
Una tabla de quesos es, para muchos, un pequeño arte gastronómico que reúne un surtido cuidadosamente seleccionado de quesos, presentados junto a carnes curadas, frutas y pan. Su objetivo es ofrecer una variedad de texturas y sabores para disfrutar en grupo. Se trata de un aperitivo perfecto para celebraciones decembrinas.
En esa tendencia, la empresa CampoReal, una marca nacional con tradición en Boyacá, reveló cuáles serían sus recomendaciones para esta Navidad:
La clave de una buena tabla está en la variedad. Además de los quesos, estas opciones ayudan a crear combinaciones equilibradas:
Frutas frescas como uvas, higos, manzanas, peras, frambuesas o arándanos; y frutos secos como almendras, nueces, pistachos, avellanas y anacardos. También se pueden agregar mermeladas o jaleas, ideales para acompañar panes o galletas saladas.
La mayoría cuenta con distintas marcas en el mercado. En el caso de CampoReal, sus productos se encuentran en las principales cadenas del país y a través de sus redes sociales, lo que facilita el acceso para los consumidores.