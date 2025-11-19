Colombianos tienen otro puente festivo en diciembre: ley lo permite después de 10 años

En Colombia, la conversación sobre los festivos empieza a incrementarse notablemente cuando se acerca el fin de año. Muchos ciudadanos aprovechan estas fechas para viajar, adelantar celebraciones o simplemente tomarse un respiro antes de que termine el año.

Y no es para menos, pues hace parte de la cultura colombiana. Cuando se acerca un día feriado, las personas suelen aprovecharlo para darse una pausa necesaria y equilibrar semanas que llegan cargadas de estrés y agotamiento por estudio o trabajo.

Ante ello, este año surge un detalle adicional que pocos países comparten: varios festivos pueden convertirse en puente gracias a una norma vigente desde hace décadas. Sin embargo, en esta ocasión el fin de semana largo llega sin necesidad de acogerse a ninguna ley ni decretos extraordinarios.

Puente festivo en diciembre 2025: qué dice la ley y por qué ocurre

Este 2025 trae una sorpresa para quienes buscan un descanso: el Día de la Inmaculada Concepción, que se celebra cada 8 de diciembre, caerá lunes y permitirá disfrutar de un puente festivo, algo que no ocurría desde hace más de una década.

Aunque esta fecha es festiva cada año, al tratarse de una celebración religiosa fija no se acoge a la Ley Emiliani, por lo que no puede trasladarse al lunes siguiente como sucede con la mayoría de festivos en Colombia. Por ello, este año el 8 de diciembre se convierte en un puente natural.

Este descanso extendido llega en plena temporada decembrina, justo después del tradicional Día de las Velitas, que miles de familias celebran la noche del 7 de diciembre encendiendo faroles y velas como símbolo del inicio navideño.

Con esto, el sector turístico recibe una noticia favorable, pues representa una oportunidad para que las personas viajen a pueblos cercanos u otros destinos. Desde lo laboral también hay implicaciones importantes. Con la reforma laboral sancionada en junio de 2025, el recargo por trabajar domingos y festivos aumentó al 80%, y seguirá subiendo progresivamente hasta alcanzar el 100% en 2027. Por ello, esta fecha significa un tiempo de descanso o, en caso de trabajar, un ingreso adicional.



¿Por qué el 8 de diciembre no caía lunes en Colombia desde hace más de 10 años?

Aunque parece una simple coincidencia del calendario, hacía once años que el país no vivía un puente festivo alrededor del 8 de diciembre. La última vez fue en 2014 y, desde entonces, la fecha cayó entre semana, impidiendo extender el descanso. Estas variaciones muestran cómo, aun sin cambios legislativos, el calendario puede modificar dinámicas de movilidad, turismo y organización familiar.

El regreso de este puente festivo ha sido bien recibido, especialmente en un año en el que muchos colombianos buscan espacios para desconectarse y cerrar el calendario con un respiro antes de iniciar la temporada navideña en forma.