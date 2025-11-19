En vivo
Blu Radio  / Nación  / Colombianos tienen otro puente festivo en diciembre: ley lo permite después de 10 años

Colombianos tienen otro puente festivo en diciembre: ley lo permite después de 10 años

Gracias a la Ley Emiliani, Colombia tiene un nuevo puente festivo en diciembre, pues la fecha no coincidía con lunes desde 2014, lo que permitió revivir el descanso.

