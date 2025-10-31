Tasa de interés del Banco de la República en noviembre seguirá en 9.25 %

La Junta Directiva del Banco de la República decidió mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 9,25 %, luego de analizar la situación económica del país.

De los siete miembros de la Junta, cuatro votaron por mantenerla igual, mientras que dos propusieron bajarla 0,50 puntos y uno sugirió una reducción menor, de 0,25 puntos.

Según el Banco, la decisión se tomó teniendo en cuenta varios factores:



En septiembre la inflación aumentó por tercer mes consecutivo y se ubicó en 5,2 %, el mismo nivel con el que cerró 2024.

y se ubicó en 5,2 %, el mismo nivel con el que cerró 2024. La inflación básica, que excluye alimentos y servicios regulados, fue de 4,8 %.

fue de 4,8 %. Las expectativas de inflación siguen por encima de la meta del 3 % para los próximos dos años.

para los próximos dos años. La economía mantiene un buen ritmo, impulsada por el consumo de los hogares, el gasto público y una mayor inversión en maquinaria, equipos y obras civiles.

el gasto público y una mayor inversión en maquinaria, equipos y obras civiles. A nivel internacional, las condiciones financieras son más favorables gracias a las reducciones en las tasas de interés en Estados Unidos.

Banco de la República

Sin embargo, el déficit comercial del país ha crecido, ya que las importaciones aumentan más que las exportaciones, especialmente por la caída en las ventas de productos minero-energéticos.

Con esta decisión, el Banco de la República busca mantener una política cautelosa para controlar la inflación y proteger la estabilidad económica del país.

El Emisor aclaró que los próximos cambios en la tasa dependerán de cómo evolucionen la inflación, el crecimiento económico y las condiciones tanto internas como externas.