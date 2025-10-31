En vivo
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Economía  / Por primera vez el desempleo de las mujeres bajó del 10%: Dane

Por primera vez el desempleo de las mujeres bajó del 10%: Dane

El desempleo femenino, sin embargo, continúa siendo más alto que el de los hombres como ha ocurrido históricamente.

Desempleo mujeres
Desempleo mujeres.
Foto: Freepik
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Por primera vez en más de 8 años el desempleo femenino en Colombia está por debajo del 10%, según el reporte oficial del Dane.



  
    Desempleo.
    Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá.
    Economía

    Vuelve a caer el desempleo en Colombia: llega a 8.2% en septiembre

Históricamente, las mujeres viven una desocupación más elevada que la de los hombres y aunque la brecha de género se ha reducido a la mitad en los últimos años las mujeres aún tienen una desocupación 2.6 puntos más alta que la de los hombres.

El desempleo femenino en Colombia pasó del 11.8% el año pasado al 9.6% en septiembre de este año.

"Ese comportamiento está explicado principalmente por el aumento de las mujeres ocupadas en las ramas de la administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, más 236.000 mujeres que se fueron allí ocupadas, la mayoría de ellas formales, la mayoría de ellas en 13 ciudades y ciudades metropolitanas. La segunda rama que más contribuyó a este número o volumen de ocupadas fue alojamiento y servicios de comida, más 156.000 mujeres, y en tercer lugar, industria manufacturera, más 138.000 mujeres", explicó la directora del Dane, Piedad Urdinola.

Desempleo. Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá
Desempleo.
Foto: Referencia Alcaldía de Bogotá.

En el último año, se crearon 714.000 empleos de los cuales 529.000 fueron empleos para mujeres: es decir, 3 de cada cuatro nuevos puestos de trabajo.

El desempleo en Colombia alcanzó un nuevo mínimo histórico para septiembre con el 8.2%

Dane

Desempleo

