Vuelve a caer el desempleo en Colombia: llega a 8.2% en septiembre

El desempleo en Colombia sigue bajando y pasó de 9.1% en septiembre de 2024 al 8.2% un año después, por cuenta de la creación de 714 mil nuevos puestos de trabajo.

Esta es la cifra más baja para un mes de septiembre desde el inicio de la serie en 2017.

El reporte del Dane apunta a que los sectores con mayor número de nuevos empleos fueron industria manufacturera, administración pública y la defensa y actividades de alojamiento y servicios de comida. En contraste, hay tres sectores perdiendo empleos: el comercio, los servicios públicos y las actividades profesionales.

En medio de las críticas al Gobierno sobre la informalidad laboral, el Dane reveló un cálculo según el cual más de medio millón de empleos creados en el último año son formales y en la mayoría de sectores la informalidad está cayendo.



Hoy en el país el 55% del empleo es informal. Sin embargo, la situación es distinta por sectores: la informalidad en el país supera el 86% en el sector de africultura, el 73% en el turismo y la restaurantería y el 73% en actividades artísticas y de entretenimiento.

En contraste las actividades inmobiliarias, las actividades relacionadas con el estado y las actividades financieras tienen una informalidad inferior al 16%.

Por ciudades la mayor informalidad está en Sincelejo, Montería y Valledupar.