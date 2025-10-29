En vivo
Blu Radio  / Economía  / Calcule aquí cuánto vale el trabajo que usted hace 'gratis' en su casa, según el Dane

Calcule aquí cuánto vale el trabajo que usted hace 'gratis' en su casa, según el Dane

El Dane acaba de lanzar un simulador que permite determinar cuánto valdría en pesos el trabajo doméstico, que sigue siendo mayoritariamente hecho por las mujeres.

Trabajo doméstico
Trabajo doméstico en Colombia es realizado en su mayoría por mujeres
Foto: Unsplas
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

¿Alguna vez se ha puesto a pensar cuánto vale el tiempo que se gasta lavando ropa, haciendo mercado y recogiendo reguero en su casa? En el Dane sí se están haciendo la pregunta y acaban de lanzar un simulador para calcular el valor en pesos del trabajo doméstico que hacemos a diario sin cobrar.

Las categorías incluyen, entre otras cosas, el cuidado de niños pequeños, la tarea de ir a la tienda, hacer compras y pagar facturas, el cuidado de las mascotas, el mantenimiento de ropa y calzado, los arreglos que se hacen en la casa y el cuidado de personas enfermas o con discapacidad. Otra categoría explora el trabajo comunitario: El voluntariado.

¿Cómo funciona el simulador del Dane?

Usted tiene que calcular las horas semanales en cada actividad. Por ejemplo, si todos los días se demora una hora haciendo el desayuno y el almuerzo, debe sumar 7 horas a la categoría de cocina.

Simulador del Dane
Simulador del Dane

Si dedica todo el sábado a hacer oficios pues suma 8 horas a la categoría de oficios del hogar. Así con cada categoría. Al final la calculadora del Dane multiplica las horas por un valor en pesos y le arroja un resultado aproximado.

Es importante tener en cuenta que cálculos del simulador se basan en el salario mínimo y no consideran que hay mujeres que podrían ganar más dinero si salieran a trabajar esas mismas horas que hoy trabajan en casa.

¿Quiénes hacen más trabajo doméstico?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) el 90 % de las mujeres en Colombia realiza trabajo no remunerado, y dedica más del doble de tiempo que los hombres a estas tareas.

En promedio, las mujeres dedicaron 7 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a 3 horas y 12 minutos de los hombres. Según la encuesta las mujeres extranjeras en Colombia, principalmente las venezolanas, dedican una hora más a la semana a las actividades domésticas no remuneradas frente al resto de las mujeres del país.

La tarea doméstica que más consumió el tiempo de las mujeres fue la preparación de alimentos.

Consulte el simulador haciendo clic aquí.

