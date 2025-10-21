Importaciones de Colombia aumentaron en un 5,7 % en agosto, según el Dane

Durante el mes de agosto de 2025, las importaciones colombianas experimentaron un crecimiento del 5,7 % en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando un valor CIF de US $5.850,4 millones.

Este aumento se debió principalmente a la expansión del 11,5 % en el grupo de manufacturas, que representó el 78,2 % del total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas (14,6 %), Combustibles y productos de las industrias extractivas (6,9 %) y Otros sectores (0,3 %).

Por otro lado, las importaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas experimentaron una disminución, en comparación con agosto de 2024, de 37,3 %, registrando un valor de US $405,7 millones. Esta caída se debió principalmente a la reducción de las compras de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-53,4%).

Mientras tanto, las compras externas del grupo agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron un 9,3 % en comparación con agosto de 2024, alcanzando un valor CIF de US$852,9 millones. Este crecimiento se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (4,2 %).



En cuanto a los países de origen, China se mantuvo como el principal proveedor de importaciones colombianas, con una participación del 29,4 % en agosto de 2025, Estados Unidos se mantuvo en el segundo lugar, seguido de Brasil, México, Alemania, Japón y Francia. Es importante destacar que las importaciones originarias de China aumentaron un 14,9 % en comparación con agosto de 2024, mientras que las importaciones desde Estados Unidos disminuyeron un 18,8 %.

En lo corrido del año hasta agosto del 2025, las importaciones colombianas registraron un crecimiento del 10 % en comparación de enero a agosto del 2024, obteniendo un valor CIF de US$45.849,3 millones. En este sentido, las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de US $34.361,8 millones CIF y presentaron un crecimiento del 10,8 %.

Por el contrario, entre enero y agosto del 2025 las compras externas en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas experimentaron un crecimiento del 3,2 % en comparación con el mismo periodo de 2024, alcanzando un valor CIF de US $4.723,5 millones.

Publicidad

Para enero y agosto del 2025 China se mantuvo como mayor destino de importaciones con un índice de 26, 9%, seguido de Estados Unidos con un 23,7 %, Brasil con el 5,1 %, México, Alemania, y se produce una variación, pues ingresa al destino India, seguido de Japón.

La balanza comercial continúa arrojando un déficit de 1.678,5 millones FOB, aumentado US $366,2 millones más que en el año 2024. Con el país norteamericano, Estados Unidos, continúa el déficit con US $345 millones de dólares. Por parte de Venezuela se evidencia un superávit en la balanza comercial de US $611 millones.