Expertos alertan por alzas en tarifas de gas desde diciembre por aumento de importaciones

A partir de diciembre, los colombianos podrían enfrentar un incremento en el precio del gas domiciliario, especialmente en la región Caribe, debido a la necesidad creciente de importar este recurso ante la finalización de contratos que permitían garantizar, con la producción nacional, una respuesta segura a la demanda para el sector domiciliario e industrial.

La advertencia fue entregada en medio del foro de Andeg, realizado en Barranquilla, donde expertos como Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, indicó que las empresas se verán obligadas a aumentar la compra en el mercado internacional, el cual ofrece un precio tres y hasta cuatro veces más costoso que el producto nacional.

Acosta recalcó que el aumento no solo se sentirá en las facturas de gas, sino también en el costo de la energía eléctrica, pues gran parte del parque de generación térmica del país depende de este combustible.

“El alza será por partida doble”, dijo, al subrayar que el incremento en el gas se trasladará también al componente de generación de las tarifas de energía.

“Estamos en una carrera contrarreloj para instalar nuevas capacidades de regasificación. Ecopetrol ya contrató una empresa para que le procese parte del gas que importará, pero esa solución solo permitirá manejar unos 60 millones de pies cúbicos diarios”, puntualizó.

La situación, según el exministro, ya ha llevado a que varias industrias retornen al uso de carbón como sustituto, pese a los costos ambientales y económicos que esto implica.

“En plena transición energética, estamos devolviéndonos al carbón, mucho más contaminante y con efectos directos sobre la competitividad de nuestras exportaciones, pues los mercados internacionales exigen cada vez más bajos niveles de huella de carbono”, alertó.

