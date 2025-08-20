Jueza de Barranquilla suspende concurso para acceder a 4.000 cargos en la Fiscalía

A través de una medida provisional de suspensión, la jueza Amelia Rondón, del juzgado de circuito laboral 9 de Barranquilla, posterga la realización de las pruebas escritas que estaban previstas para el próximo 24 de agosto en todo el país, en medio del concurso al que más de 100.000 personas aspiran a 4.000 empleos en la Fiscalía General de la Nación.

Esto se da a partir de una admisión que realizó la jueza a una tutela presentada por Nelson Uribe Martínez, un ciudadano que aspira al proceso y que no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que su experiencia en docencia universitaria no era equiparable a la experiencia como abogado que se solicitaba en la convocatoria.

De acuerdo con lo que falló la jueza Rondón, las pruebas no podrán ser realizadas hasta que "se profiera un fallo de fondo de la presente acción", es decir, hasta que la Universidad Libre responda a la tutela presentada por Uribe Martínez.

Pese a que este fallo fue el pasado 14 de agosto, hasta el momento se desconoce si ya hubo una respuesta, pues por lo pronto está suspendida la realización de la prueba escrita.

Vale la pena mencionar que este concurso está siendo organizado desde marzo pasado, en cumplimiento a una orden judicial emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, para que se regularizará la contratación del personal que desde hace años trabajaba en calidad de provisionalidad.

Para esto fue habilitada una etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, para lo que los aspirantes debían presentar documentos que acreditara su experiencia, siendo que el pasado 13 de agosto fue publicada la lista de los preelegidos.