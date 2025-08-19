Así fue el robo de película a lujosa joyería en Barranquilla, a tres cuadras de la casa del alcalde

El millonario robo a una joyería en la ciudad de Barranquilla, ubicada en un prestigioso centro comercial de la capital del Atlántico y a solo tres cuadras del alcalde Alejandro Char, quedó grabado en un video que ya empezó a circular en las redes sociales.

En la grabación se ve como varios delincuentes ingresaron al local y se llevaron un millonario botín en solo minutos, intimidando a la vendedora del local para que le entregaran la mercancía y les diera acceso a las vitrinas.

Por el hecho, fueron capturadas seis personas, a quienes esta tarde, según lo conoció Blu radio, le estaban allanando sus casa en busca de pruebas que permitan esclarecer la planeación y ejecución del millonario robo.

Hasta este martes se desconoce el monto exacto de lo hurtado, sin embargo, se estima que el valor de las joyas y artículos de lujo hurtados supera varios cientos de millones, ya que dejaron, prácticamente, vacías las estanterías.

#Video Este es el momento en que varios delincuentes cometen un millonario robo en una lujosa joyería ubicada en el norte de Barranquilla. Por el hecho fueron capturadas seis personas, a quienes en estos momentos les están allanando sus casas en busca de pruebas. pic.twitter.com/TO7IP3ORgu — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 19, 2025

¿Quién estaría detrás del millonario robo?

La banda delincuencial Los Costeños estaría detrás del millonario robo a la joyería Neogold, ubicada en el centro comercial Le Meridiem Golf, en el norte de Barranquilla.

Testigos contaron a la Policía que una pareja, acompañada supuestamente de su escolta, llegaron el domingo al establecimiento fingiendo interés en comprar algunas prendas de oro, por lo que le pidieron a una de las vendedoras que le mostrara varias de las joyas exhibidas, sin embargo, una vez afuera sacaron armas de fuego y comenzaron a guardar las prensas en maletines.

Los tres delincuentes y otro cómplice que estaba a las afueras del local salieron a toda prisa para escapar en dos carros que los esperaban, sin embargo, uno de ellos fue capturado por la Policía en el mismo Centro Comercial.

La persecución de las patrullas a los dos vehículos se extendió hasta el municipio de Soledad, donde finalmente fueron interceptados los dos carros y capturaron a cinco personas que habían escondido el botín en los ductos del aire acondicionado y en la caja de cambio.

Los capturados fueron identificados como Maicol Duglas Villarreal Martínez, Danny José Cantillo Tirado, Samuel David Calderón Ramos, Ricardo José De La Rosa Beltrán y Yailin Alejandra Ferrer Sánchez.

Entre las joyas recuperadas hay anillos, cadenas, pulseras, dijes, aretes los cuales están avaluados en 30 millones de pesos, sin embargo, se estima que el robo fue aún mayor y otros delincuentes huyeron con el resto del botín.