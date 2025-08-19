Esta es la finca en la que asesinaron a tres personas en El Colegio, Cundinamarca: detalles del caso

En la tarde de este martes, hacia las 2:30 p. m., un grave hecho de violencia se registró en la vereda San Ramón, zona rural del municipio de El Colegio, Cundinamarca. De acuerdo con información confirmada por el gobernador Jorge Emilio Rey, hombres armados ingresaron a la finca Villa Claudia y dispararon contra sus ocupantes, dejando un saldo preliminar de tres personas muertas y tres más heridas.

Según el reporte oficial, las víctimas mortales son dos mujeres y un hombre, quienes fueron atacados con un arma tipo pistola calibre 9 mm dentro del inmueble. Entre los heridos se encuentran un hombre de 26 años con lesión en el antebrazo izquierdo, otro de 68 años con impactos en cuello y hombro, y una mujer de 49 años con herida abdominal. Dos de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital de La Mesa.

Testimonios recopilados en el lugar señalan que cuatro hombres, presuntamente extranjeros, llegaron en dos motocicletas preguntando por una suma de dinero supuestamente guardada en la finca. Al no obtener respuesta afirmativa de los moradores, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada.

El gobernador Rey indicó que dispuso la atención directa del comandante de la Policía de Cundinamarca y el despliegue de unidades de la SIJIN, SIPOL y GAULA, quienes realizan la inspección técnica en el sitio. Además, se activó un plan candado en la región con el fin de dar con los responsables.

“Pedimos proteger a las personas heridas y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, señaló el mandatario departamental, quien lamentó la tragedia y reiteró el compromiso de las autoridades para esclarecer el caso.

Trino del gobernador de Cundinamarca por asesinatos en Mesitas del Colegio Foto: X @JorgeEmilioRey

A su vez, el alcalde de Mesitas del Colegio, Diego Andrés López, se pronunció sobre este triste hecho enfatizando un punto clave: las víctimas "no eran turistas". Según sus declaraciones, las personas vivían y trabajaban en el negocio de la piscina en el lugar.

El alcalde también aclaró que este incidente no se atribuye a milicias o grupos al margen de la ley, sino a una "situación con temas de personas extranjeras que llegaron al territorio". El objetivo de la presencia de estas personas en la zona está bajo investigación.