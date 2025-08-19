Indepaz confirma la masacre ocurrida en finca recreativa en Mesitas del Colegio

Una nueva tragedia enluta al departamento de Cundinamarca. Indepaz confirmó la masacre número 48 ocurrida en 2025, la cual tuvo lugar en una finca recreativa en el municipio de Mesitas del Colegio.

Aunque las fuentes consultadas no nombran directamente a Indepaz, el conteo y la tipología del hecho coinciden con los reportes de esta reconocida organización que documenta los hechos de violencia en Colombia.

La consternación invadió la tarde del martes, 19 de agosto, en el municipio de Mesitas del Colegio. El ataque armado se perpetró en un centro vacacional ubicado en la vereda de San Ramón en límites con el municipio de Viotá.

Según los reportes preliminares de las autoridades, individuos armados llegaron a la finca y luego ingresaron a una finca recreativa donde dispararon repetidamente contra las personas que se encontraban en el lugar.

El saldo de este violento suceso es devastador: tres personas fueron asesinadas y tres resultaron heridas. Inicialmente, se reportaron dos personas desaparecidas al momento de los hechos. Aunque la identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, se presume que se trata de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer, señaló Indepaz.

📆 Fecha: 19/08/2025

📍 Lugar: Mesitas del Colegio, Cundinamarca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



Las autoridades se encuentran en el punto para investigar lo sucedido, aunque las razones del ataque aún no se han determinado. No obstante, una versión conocida por El Espectador sugiere que el crimen podría estar relacionado con un doble asesinato ocurrido el fin de semana anterior en Viotá.

La comunidad de Mesitas del Colegio permanece en alerta. Los habitantes manifiestan que este tipo de hechos no suelen presentarse en el municipio, cuya economía se basa principalmente en el turismo y las actividades recreativas vacacionales.

