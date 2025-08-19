Triple homicidio en centro vacacional de Mesitas del Colegio: hay varios desaparecidos

Consternación esta tarde de martes, 19 de agosto, en el municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, tras que se conociera un fuerte ataque armado en un centro vacacional contra una familia en el sector de El Triunfo en la vereda fronteriza con Viotá, en donde dispararon contra ellos en repetidas ocasiones.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, este hecho dejó tres personas muertas y tres desaparecidas, pero aún sin conocerse las razones de este ataque. En el punto hacen presencia las autoridades.

Según una versión conocida por El Espectador, no se descarta que el crimen pueda estar relacionado con el doble asesinato que se registró este fin de semana en Viotá.

"En el ataque también resultaron heridas tres personas y, al momento de los hechos, se reportaban dos desaparecidos. La identidad de las víctimas mortales aún no ha sido plenamente establecida, pero se trataría, al parecer, de miembros de una misma familia: dos hombres y una mujer", indicó un reporte de Indepaz por lo sucedido.

Asimismo, explicaron que hay alerta en el municipio, pues no suele darse este tipo de situaciones y el turismo es la base de la economía de esta zona del departamento. Pero han denunciado un aumento de violencia.

Las autoridades avanzan en la investigación a través de videos de cámaras de seguridad en la zona para determinar quiénes estarían detrás de este lamentable hecho.



Esta fue la zona en donde se dio el ataque en Mesitas del Colegio

Mesitas del Colegio, un destino muy querido

Cabe recordar que este municipio de Cundinamarca es conocido por ser un destino apetecido para vacacionar gracias a su clima y diversos planes locales, además de centro recreacionales que hay por la zona, que, mes a mes, hacen que lleguen cientos de turistas.